Uprava trenutno vrednost Agrokorja ocenjuje na največ 3,8 milijarde evrov

Zagreb, 14. marca - Izredna uprava hrvaškega koncerna Agrokor je danes objavila oceno trenutne skupne vrednosti podjetij iz sestave skupine, ki znaša od 1,8 do 3,8 milijarde evrov. Največjo vrednost ima Mercator, ocenjena je na od 763 milijonov evrov do 1,47 milijarde evrov. Sledijo družbe Jamnica, Ledo, Belje in Konzum.