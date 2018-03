Evropski poslanci za pridružitveni sporazum z Londonom po brexitu

Strasbourg, 14. marca - Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo, v kateri so zapisali, da bi bil lahko pridružitveni sporazum med EU in Združenim kraljestvom ustrezen okvir za prihodnje odnose. V resoluciji pozdravljajo tudi osnutek sporazuma o izstopu, ki ga je konec februarja predstavila Evropska komisija, so sporočili iz Evropskega parlamenta.