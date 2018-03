Zdravstvena preiskovalna komisija DZ vendarle sklepčna

Ljubljana, 14. marca - Po treh prekinitvah sej zaradi nesklepčnosti se je članom zdravstvene preiskovalne komisije DZ danes vendarle uspelo zbrati v zadostnem številu. V uvodnem delu seje so sprejeli nekaj zapisnikov zaslišanj, nato pa so za zaprtimi vrati obravnavali končno poročilo komisije in ga tudi sprejeli. Poročilo je tako nared za obravnavo na seji DZ.