Od ponedeljka možno oddajanje vlog za sofinanciranje skupnih občinskih uprav za leto 2017

Ljubljana, 14. marca - Ministrstvo za javno upravo je občinam in skupnim občinskim upravam (SOU) poslalo poziv k oddaji vlog za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje posameznih nalog skupnih občinskih uprav za minulo leto. To bo letos prvič potekalo prek spletne aplikacije eSOU, in sicer od ponedeljka dalje, je zapisano na spletnih straneh ministrstva.