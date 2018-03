Evropski parlament razpravljal o novem proračunu EU

Strasbourg, 14. marca - Evropski poslanci so danes v Strasbourgu razpravljali o novem proračunu EU po letu 2020 in se zavzeli, da bi moral ustrezati političnim ciljem. Zavzeli so se, naj EU nameni več sredstev za raziskovalne programe, mlade in mala podjetja, dolgoročni proračun EU pa naj financira tudi sodobno in trajnostno kmetovanje in razvoj najrevnejših regij EU.