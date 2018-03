Sky suspendiral Carragherja zaradi pljuvanja

London, 14. marca - Televizijska postaja Sky je do konca sezone suspendirala nekdanjega nogometaša Liverpoola in angleške reprezentance Jamieja Carragherja, ker je bil ta vpleten v incident s pljuvanjem. Komentatorja televizije Sky so namreč posneli med pljuvanjem skozi okno vozila, neprimerno obnašanje pa ni naletelo na odobravanje njegovih zdajšnjih delodajalcev.