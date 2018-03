Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 14. marca - Ponoči in zjutraj bo pretežno oblačno, v severni polovici države so v prvem delu noči še možne manjše padavine. Po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.