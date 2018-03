Hrvaška predsednica z izjavami o patriotih v Argentini razburila opozicijo

Zagreb, 14. marca - Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je med uradnim obiskom v Argentini v ponedeljek med drugim izjavila, da so Hrvati po drugi svetovni vojni v tej južnoameriški državi našli prostor svobode, v katerem so lahko izražali patriotizem in zahteve po svobodni domovini. V delu opozicije menijo, da je predsednica države kršila hrvaško ustavo.