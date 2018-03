Kriminalist Dedić z začasno odredbo za umik jumbo plakatov

Koper/Ljubljana, 14. marca - V Odvetniški družbi Pirc Musar in partnerji so v imenu kriminalista Nermina Dedića kot neresnične in žaljive označili jumbo plakate, ki Dediću očitajo ponareditev dokumenta. Ker na zahtevo po umiku oglasov niso dobili odgovora naročnika oglasa, Multimedijskega centra Vizija, ki je v lasti koprske občine, so danes vložili zahtevo za začasno odredbo.