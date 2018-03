Danes znan novi direktor Nakvisa

Ljubljana, 15. marca - Člani sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) bodo na današnji seji opravili razgovore s povabljenimi kandidati, ki so prišli v ožji izbor za mesto direktorja agencije za dobo petih let. Nato bo enajstčlanski svet izbral najprimernejšega kandidata za ta visok položaj, so za STA povedali na agenciji.