DeSUS in SD po razveljavitvi izida referenduma: O odgovornosti bodo sodili volivci

Ljubljana, 14. marca - V DeSUS in SD so po sodbi vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo izid referenduma o zakonu o drugem tiru, opozorili na pomen drugega tira za gospodarstvo, kdo je odgovoren, pa da bodo ocenili volivci. Prvak DeSUS Karl Erjavec meni, da je največja odgovornost na pristojnem ministrstvu, presenečen pa je, da se je v to zanko ujel premier Miro Cerar.