Indeks SBI TOP zmogel le skromno rast

Ljubljana, 14. marca - Indeks blue chipov SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi končal z zelo skromno, 0,07-odstotno rastjo. Podražile so se le delnice Petrola in KD Group. Ob 1,46 milijona evrov skupnega prometa so po zanimanju sicer izstopale prav delnice Petrola, vidnejši interes je vladal še za delnice Zavarovalnice Triglav, Cinkarne Celje ter Krke.