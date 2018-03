Gorenje k skrbnemu pregledu povabilo tri morebitne strateške partnerje

Velenje, 14. marca - Velenjski proizvajalec bele tehnike Gorenje je k skrbnemu pregledu poslovanja povabil tri potencialne strateške partnerje. Vsi trije prihajajo iz Azije, so aktivni v panogi gospodinjskih aparatov in so posredovali ponudbo za prevzem večinskega deleža Gorenja. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 8. maj.