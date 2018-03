Štrukelj: K zagonu stavke največ prispevala vlada

Ljubljana, 14. marca - Na 11 shodih ob današnji stavki v vzgoji in izobraževanju se je v različnih krajih po državi zbralo skupaj več kot 15.000 ljudi. V vrtcih in osnovnih šolah so kljub stavki sprejeli približno 8000 otrok, je dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Izrazil je zadovoljstvo, ker stavka dobiva na zagonu in se razpoloženje stavkajočih radikalizira.