Mrakova in Macarolova krstili novo jadrnico

Portorož, 14. marca - Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta nove vrhunske uvrstitve lovili z novo jadrnico, ki so jo danes slovesno splovili v Portorožu in jo pomensko poimenovali Viktorija. Z novo jadrnico bosta slovenski olimpijki iz Ria nastopili že konec mesec v španski Mallorci, vrhunec sezone pa bo svetovno prvenstvo na Danskem v Aarhusu.