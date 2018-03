Conakry, 14. marca - Stavka šolnikov v Gvineji, ki je ohromila izobraževalni sistem in skrhala odnose med učitelji, državo in starši, se je po mesecu dni danes končala. Šolniki so namreč z vlado dosegli dogovor o nekaterih svojih zahtevah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.