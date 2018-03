Na dražbo pisma, ki razkrivajo Einsteinove strahove in dvome

London, 16. marca - Ničesar nisem dosegel v zadnjem času, v enem od pisem svoji mlajši sestri Maji toži nemški fizik in matematik Albert Einstein. Znanstvenika iz pisem med drugim tudi skrbi, da mu z leti ugašajo možgani, ter je sumničav do svoje slave. Nekaj pisem, ki razkrivajo zasebni in skrit Einsteinov obraz, bo avkcijska hiša Christie's kmalu ponudila na dražbi.