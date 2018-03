Fifa: V 24 urah prodanih 357.000 vstopnic za nogometno SP

Moskva, 14. marca - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v torek začela drugi del druge fazo prodaje vstopnic za nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 14. junijem in 15. julijem v Rusiji. V vsega 24 urah, do 10. ure v sredo, so navijači pokupili kar 357.000 vstopnic, so danes potrdili na Fifi.