Ljubljana, 14. marca - Seja preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, ki je bila sklicana za danes ob 18. uri, je prestavljena na 15. uro in bo potekala v sejni sobi 209 v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.