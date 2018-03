Avstrijca sta si razdelila zmago na zadnjem smuku, Feuzu prvi kristalni globus, Čater 20.

Are, 14. marca - Zadnji smuk sezone se je razpletel v skladu z avstrijsko-švicarskimi željami. Avstrijci se po zaslugi Matthiasa Mayerja in Vincenta Kriechmayrja veselijo prve dvojne smukaške zmage v tej sezoni. Švicar Beat Feuz pa je s tretjim mestom končno prišel do svojega prvega kristalnega globusa. Slovenec Martin Čater je tekmo končal na 20. mestu.