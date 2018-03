Na shodu pred vlado zaveza šolnikov k vztrajanju pri zahtevah

Ljubljana, 14. marca - Šolski sindikat Sviz je ob današnji stavki, ki poteka v večini vrtcev in šol, pripravil protestni shod tudi poslopjem vlade v Ljubljani, kjer se je po sindikalnih ocenah zbralo več kot 2500 ljudi. Vladi so po ponedeljkovem dogajanju na pogajanjih namenili ostre besede in ji sporočili, da bodo pri svojih zahtevah vztrajali.