Shod šolnikov v Kopru začeli z Vstajenjem Primorske

Koper, 14. marca - Na koprskem Titovem trgu se je na današnjem protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju zbralo okoli 2000 ljudi, ki so pozivali k delavski solidarnosti in zahtevali primerno plačilo za svoje delo. Shod, ki so ga podprli tudi v nekaterih drugih sindikatih, so udeleženci začeli in zaključili s primorsko himno Vstajenje Primorske.