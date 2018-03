Mariborski hotel Ocean kmalu v upravljanje višji šoli za turizem

Maribor, 14. marca - Vlada je na torkovi seji odbora za državno ureditev in javne zadeve med drugim v veljavni načrt razvojnih programov med letoma 2018 in 2021 uvrstila nakup hotela Ocean v Mariboru. Prodaja ga Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), hotel pa bo v proces izobraževanja in usposabljanja uvrstila Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor.