Maketo drugega tira bodo začasno odstranili

Ljubljana, 14. marca - Direkcija RS za infrastrukturo je danes obvestila agencijo za varstvo konkurence (AVK), naj preveri, ali so bila ravnanja obeh ponudnikov pri javnem naročilu za izdelavo makete drugega tira skladna s predpisi. Od izvajalca bodo zahtevali, da do ugotovitev AVK umakne maketo in prekine vse aktivnosti v zvezi z njo.