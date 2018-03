V vzgoji in izobraževanju zaposlenih okoli 50.000 ljudi

Ljubljana, 14. marca - V vzgoji in izobraževanju v Sloveniji dela okoli 50.000 ljudi. Podatek zajema strokovne delavce tako v vrtcih kot osnovnih (OŠ) in srednjih šolah (SŠ), glasbenih šolah, na fakultetah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Po podatkih šolskega sindikata Sviz danes stavkajo v več kot 90 odstotkih zavodov.