Tudi stavkajoči v Mariboru sporočajo, da bodo vztrajali

Maribor, 14. marca - Sporočilo, ki so ga glasno in z aplavzom podprli zbrani stavkajoči iz vrtcev in šol na današnjem shodu v Mariboru je jasno: "Vztrajali bomo do podpisa že dogovorjenega sporazuma." Po oceni območnega odbora sindikata Sviz Podravje se je shoda na Trgu generala Maistra udeležilo okoli 2000 ljudi, ki so ob tem podprli tudi zaposlene v kulturi.