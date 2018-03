Na okrogli mizi pozivi starejšim, naj o bivanju razmišljajo fleksibilno

Ljubljana, 14. marca - Število starejših v slovenski družbi narašča. Številnim nepremičnine predstavljajo breme, saj so neprilagojene in drage za vzdrževanje. Na današnji okrogli mizi o novih možnosti kakovostnega bivanja starejših so predstavili spekter možnosti za bivanje starejših, skušajo pa jih tudi prepričati, naj o bivanju razmišljajo fleksibilno.