V Nemčiji rekordna rast potrošniške porabe

Wiesbaden, 14. marca - Rast potrošnje v Nemčiji je bila v letu 2017 rekordna. Predvsem po zaslugi trdnega gospodarstva in ugodnega položaja na trgu dela so nemška gospodinjstva za lastne potrebe potrošila približno 1640 milijard evrov, kar je 3,6 odstotka več kot leto prej in najvišja rast po letu 1994, so sporočili iz državnega statističnega urada v Wiesbadnu.