Ob mednarodnem dnevu sreče: V Sloveniji ljudje večino časa bolj srečni kot v povprečju EU

Ljubljana, 18. marca - V Sloveniji se ljudje po podatkih Eurostata počutijo večino časa bolj srečne kot v povprečju EU, najbolj srečni pa so na Finskem. Poleg tega so z življenjem v Sloveniji najbolj zadovoljni glede na status dijaki in študenti, po izobrazbi tisti z najvišjo, med moškimi in ženskami pa v zadovoljstvu ni večjih razlik, kažejo podatki Sursa.