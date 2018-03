Pahor v Berlinu z nemškim predsednikom tudi o prihodnosti EU

Berlin, 14. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes s pogovorom z nemškim kolegom Frank-Walterjem Steinmeierjem sklenil delovni obisk v Nemčiji. Kot so sporočili iz Pahorjevega urada, je bil glavni namen obiska vzdrževanje in krepitev političnih in gospodarskih stikov med državama. Predsednika sta med drugim govorila o prihodnosti EU in arbitraži.