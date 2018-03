Učitelji in vzgojitelji na protestnih shodih v več krajih, v Ljubljani pred poslopjem vlade

Ljubljana, 14. marca - V več krajih po državi so se začeli protestni shodi zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ob današnji stavki. Ta poteka v večini šol in vrtcev. Končne številke stavkajočih še ni, trenutno jih je potrjenih več kot 36.000. V Ljubljani shod poteka pred poslopjem vlade, zbrane bo nagovoril tudi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.