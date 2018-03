Indeks SBI TOP danes pada

Ljubljana, 14. marca - Blue chipi na Ljubljanski borzi so danes obarvani v rdeče in potiskajo navzdol indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP, ki je izgubil pol odstotka. Ob razmeroma skromnem prometu so največ, dva odstotka, doslej izgubile delnice Intereurope, indeks navzdol potiskajo še delnice Pozavarovalnice Sava, Telekoma Slovenije, Luke Koper, Petrola in Krke.