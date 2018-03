Vreme kroji spored finala v Aareju

Are, 14. marca - Organizatorji finalnih tekmovanj sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v švedskem Aareju so zaradi neugodnih vremenskih razmer prestavili začetek moškega smuka, ki je bil sprva predviden ob 10.30. Po novem se bo moški smuk začel ob 13.15 in bo na sporedu za ženskim smukom, ki se bo začel opoldne, kot je bilo sprva načrtovano.