KUD Sodobnost International izdala zgodbo o brezsrčnem zajcu Edwardu Tulanu

Ljubljana, 14. marca - Pri založbi KUD Sodobnost International je izšlo šest knjižnih novosti, večinoma za najmlajše - dve knjigi slovenskih ustvarjalcev in štiri prevodna dela. Med njimi so Čudežno potovanje Edwarda Tulana cenjene ameriške avtorice Kate DiCamillo iz leta 2006 ter zgodbi poljskega avtorja Przmyslawa Wechterowicza Kura ali jajce? ter Objemi me, prosim.