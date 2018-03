Sedem slovenskih telovadcev v Bakuju

Baku, 14. marca - Na drugem svetovnem pokalu v športni gimnastiki v Bakuju, ki se začne v četrtek, bo nastopilo sedem Slovencev. V četrtkovem in petkovem kvalifikacijskem boju za sobotne in nedeljske finale po orodjih bodo Sašo Bertoncelj, Rok Klavora, Alen Dimic, Teja Belak, Tjaša Kysselef, Adela Šajn in Lucija Hribar.