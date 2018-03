Razstava fotografov časnika Dnevnik v Mali galeriji CD

Ljubljana, 14. marca - V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo drevi odprli razstavo fotografov časnika Dnevnik. Pod naslovom To, kar so videli bo združila fotografije Luke Cjuhe, Jake Gasarja, Matjaža Rušta in Bojana Velikonje. Vsak med njimi ima zelo poseben fotografski jezik, ki so ga izbrusili na svojih dolgoletnih profesionalnih poteh.