Ljubljana, 14. marca - Novinarska konferenca Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na kateri bodo spregovorili o izvedbi današnje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju in protestnih shodov v enajstih slovenskih mestih, bo danes ob 13.30 v vrtnem paviljonu Sviza na Oražnovi 3, so sporočili iz Sviza. (STA)