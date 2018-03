V 76. letu starosti umrl sloviti britanski fizik Stephen Hawking

London, 14. marca - Znameniti britanski fizik Stephen Hawking je umrl v 76. letu starosti. Novico so davi sporočili njegovi otroci. "Globoko obžalujemo smrt našega dragega očeta. Bil je velik znanstvenik in izjemen človek, katerega delo bo živelo še mnoga leta," so sporočili Lucy, Robert in Tim Hawking.