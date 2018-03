Čater kot 22. na startu moškega smuka v Aareju

Are, 14. marca - V svetovnem pokalu v alpskem smučanju so na sporedu le še sklepni boji, ki se bodo v Aareju na Švedskem začeli danes s smukoma. Tekmovalke in tekmovalci so včeraj opravili z obveznim preizkusom proge. Moški trening je dobil Norvežan Aksel Lund Svindal, ženskega pa Američanka Alice McKennis. Na startu moške preizkušnje bo tudi Slovenec Martin Čater.