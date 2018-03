Ljubljana, 13. marca - Košarkarji španskega Reala iz Madrida so v vnaprej igrani tekmi 26. kroga evrolige v gosteh premagali italijanski Milano z 88:77 in zadržali četrto mesto na lestvici. Madridska ekipa je na dosedanjih tekmah dosegla 16 zmag in doživela deset porazov.