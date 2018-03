Klepačeva obstala v četrtfinalu

Indian Wells, 13. marca - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na turnirju WTA v Indian Wellsu z nagradnim skladom 7,97 milijona USD izpadla v četrtfinalu med dvojicami. Za Klepačevo in Španko Mario Jose Martinez Sanchez, ki sta bili osmi nosilki, sta bili usodni tretjepostavljeni Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Kitajka Yifan Xu. Zmagali sta s 7:6, 5:7 in 12:10.