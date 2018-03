Ljubljana, 13. marca - Reka Krka in njeni pritoki so se začeli razlivati na območjih vsakoletnih poplav, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Krka bo svoj največji pretok v Podbolju dosegla v noči na sredo. Kot so še zapisali v sporočilu, naj bi ta znašal okoli 300 kubičnih metrov na sekundo.