Poostren prometni režim v času planiških poletov, na pot z javnim prevozom

Planica, 14. marca - V času tekem za svetovni pokal v smučarskih poletih v Planici med 22. in 25. marcem bo stopil v veljavo tudi posebni prometni režim. Od četrtka do nedelje bodo obiskovalcem na voljo brezplačni avtobusni krožni prevozi iz Kranjske Gore in okolice; prireditelji gledalcem svetujejo, da se v Planico ne odpravljajo z osebnimi vozili.