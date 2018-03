Primorske novice: Ptičke v kletki in angleške bombe (14. 3.)

Koper, 13. marca - Krivično bi bilo reči, da je za žalostno propadanje vile Rafut kriva Mestna občina Nova Gorica. Precejšnja mera brezbrižnosti in slabe presoje najbolj odgovornih je privedla do tega, da so odpeljali številni vlaki za evropska sredstva ter je vila zapuščena in osamljena dočakala svoj 100. rojstni dan, v Primorskih novicah piše Vesna Humar.