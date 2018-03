Podpisali dogovor o varstvu naravnih vrednot na Debelem rtiču

Ljubljana/Ankaran, 15. marca - Predstavniki okoljskega ministrstva in Občine Ankaran so v torek podpisali dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič. Zeleno luč podpisu dogovora so 27. februarja dali ankaranski občinski svetniki, do osnutka odloka o ustanovitvi krajinskega parka pa se bodo lahko opredelili tudi občani.