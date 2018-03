Vlada za projekt Programske vsebine medijev letos namenja dobra dva milijona

Ljubljana, 13. marca - Vlada je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstila tudi projekt Programske vsebine medijev. Letos so za izvajanje projekta predvideli nekaj več kot dva milijona evrov, ki jih bodo podelili na letnem javnem projektnem razpisu, so sporočili po seji vladnega odbora.