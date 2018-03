Odbor DZ zavrnil predloge priporočil dela opozicije o prihodnosti Slovenije

Ljubljana, 13. marca - Odbor DZ za gospodarstvo je danes razpravljal o prihodnosti Slovenije, o čemer bo beseda tekla tudi na petkovi izredni seji DZ. Predlogov priporočil, ki se med drugim nanašajo na modernizacijo zdravstvenega in pokojninskega sistema ter davčnega in poslovnega okolja, pod katere so se podpisali poslanci NSi in SDS, pa odbor ni podprl.