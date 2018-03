EU z dogovorom o novih pravilih za transparentnost na davčnem področju

Bruselj, 13. marca - Finančni ministri EU so danes dosegli dogovor o novih pravilih o transparentnosti na davčnem področju, ki naj bi okrepila boj proti izogibanju davkom. Gre za to, da bodo morali davčni in finančni svetovalci, revizorji in računovodje davčnim organom v članicah obvezno razkriti tudi potencialno agresivne čezmejne aranžmaje davčnega načrtovanja.