Evropske borze ob močnejšem evru navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 13. marca - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje končale s padci tečajev delnic. Med vlagatelji je sicer popustila zaskrbljenost o hitrem zvišanju ključne obrestne mere v ZDA, potem ko so najnovejši podatki pokazali, da se je inflacija v februarju spustila na 0,2 odstotka. A je to zarezalo v vrednost dolarja, evro pa se je okrepil.