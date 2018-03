Evropski poslanci za preglednejše cene čezmejnih paketnih pošiljk

Strasbourg, 13. marca - Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu podprli uredbo, po kateri bi bile informacije o cenah paketnih pošiljk pri čezmejnem pošiljanju zbrane na posebni spletni strani in tako preglednejše. S tem naj bi znižali cene, ki so tudi do petkrat višje kot pri pošiljkah znotraj države.